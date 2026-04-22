Refund Seluruh Tiket, Hammersonic 2026 Digelar Jadi Private Festival

jpnn.com, JAKARTA - CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy menyampaikan pengumuman mengejutkan terkait penyelenggaraan Hammersonic Festival 2026.

Promotor kenamaan tersebut memutuskan mengubah konsep Hammersonic 2026 yang rencana digelar di NICE PIK 2, Jakarta pada 2-3 Mei 2026.

Kurang dari sebulan sebelum acara, Ravel Entertainment memutuskan mengembalikan seluruh tiket atau refund bagi penonton yang sudah membeli tiket. Adapun proses refund dimulai pekan depan.

Baca Juga: Tiket Konser Avenged Sevenfold Dijual Mulai Hari Ini

"Melihat berbagai dinamika yang terjadi hingga saat ini terkait penyelenggaraan Hammersonic Festival 2026 serta demi menjaga harkat dan martabat Hammersonic Festival beserta seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk para band penampil, tim, dan crew yang bertugas, maka dengan ini saya menyampaikan keputusan saya terkait pelaksanaan acara," ungkap Ravel Junardy melalui akun miliknya di Instagram, Rabu (22/4).

"Saya akan merefund penuh 100% bagi seluruh pemilik tiket Hammersonic Festival 2026. Proses refund akan dilakukan mulai minggu depan. Penjualan tiket Hammersonic Festival 2026 sudah resmi ditutup," sambungnya.

Ravel Junardy memutuskan bahwa Hammersonic 2026 tetap diadakan, namun dalam konsep private festival.

Menurutnya, hanya penonton yang memiliki undangan yang bisa menyaksikan Hammersonic 2026.

"Dengan keputusan tersebut, Hammersonic Festival 2026 akan tetap berlangsung dalam format PRIVATE FESTIVAL di mana yang bisa hadir hanya pihak-pihak yang menerima undangan resmi langsung dari saya," bebernya.