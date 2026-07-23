Reidel Toiran Bereaksi setelah Timnas Voli Putra Indonesia Masuk Pool Berat Asian Games 2026

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia dipastikan tergabung di Pool B Asian Games 2026.

Farhan Halim dan kolega akan menghadapi lawan-lawan tangguh, yakni Iran, Thailand, dan Kirgistan.

Pelatih Timnas voli putra Indonesia Reidel Toiran mengaku telah lama mempelajari kekuatan para calon lawannya.

Menurutnya, Iran menjadi lawan yang paling patut diwaspadai karena berstatus kandidat kuat juara pool.

"Sudah sejak lama saya memantau calon lawan-lawan yang akan kami hadapi di Asian Games 2026."

"Semua tidak mudah karena gengsi turnamen ini besar jadi pasti semua menurunkan kekuatan terbaik," ujar juru taktik asal klub Bhayangkara Presisi itu saat dihubungi JPNN.com.

Sebelum tampil di Asian Games, Dio Zulfikri dan kolega lebih dahulu berlaga di SEA V Cup 2026.

Turnamen antarnegara Asia Tenggara tersebut diharapkan menjadi bekal penting bagi skuad Garuda sebelum menghadapi persaingan di multievent terbesar Asia.