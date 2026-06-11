Reidel Toiran Jadi Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ada yang Belum Beres

Kamis, 11 Juni 2026 – 20:26 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia bakal dilatih sementara oleh Reidel Toiran pada AVC Men’s Volleyball Cup 2026.

Keputusan tersebut diambil seusai proses administrasi visa kerja Sergio Veloso belum beres, masih dalam proses.

“PBVSI menunjuk Toiran Reidel sebagai karteker Pelatih Timnas voli putra Indonesia untuk menghadapi AVC Men’s Volleyball Cup 2026.”

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“Penunjukan Toiran dilakukan seiring proses administrasi visa kerja pelatih Sergio Veloso masih dalam proses,” bunyi pengumuman PBVSI di sosial media.

Kabar ini membuat kaget mengingat sudah hampir beberapa pekan Sergio Veloso memimpin langsung Dio Zulfikri dan kolega berlatih.

Rencananya malam ini Reidel Toiran akan langsung datang ke Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul untuk memimpin sementara latihan Timnas voli putra Indonesia.

Nantinya dalam bekerja Toiran akan dibantu oleh Lardi dan Nur Widayanto yang sebelumnya menjadi asisten Sergio Veloso.

Reidel Toiran sejatinya bukan nama baru di kancah voli Tanah Air seusai sukses bersama Jakarta Bhayangkara Presisi.