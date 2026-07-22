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JPNN.com - Olahraga

Reidel Toiran Minta Timnas Voli Putra Indonesia Lupakan Hasil Minor Kalah dari Kamboja

Rabu, 22 Juli 2026 – 04:00 WIB
Reidel Toiran Minta Timnas Voli Putra Indonesia Lupakan Hasil Minor Kalah dari Kamboja - JPNN.COM
Latihan pemungkas Timnas voli putra Indonesia menjelang putaran kedua SEA V Cup 2026 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Selasa (21/7). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia melakukan persiapan akhir menghadapi putaran kedua SEA V Cup 2026.

Skuad asuhan Reidel Toiran sudah mencoba berlatih di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Selasa (21/7) sore WIB.

Farhan Halim dan kolega melahap semua menu latihan yang diberikan pelatih utamanya dalam bertahan.

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Pelatih Timnas voli putra Indonesia Reidel Toiran menyambut positif anak asuhannya kembali bergairah seusai hanya menjadi runner up pada putaran pertama SEA V Cup 2026.

Pekan lalu tercatat tim peringkat ke-48 FIVB itu harus puas menjadi finalis seusai menyerah dengan skor 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-22, 11-15) dari Kamboja.

“Semua pemain sudah bertekad untuk tidak mengulang hasil di putaran pertama setelah kalah dari Kamboja.” 

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“Para pemain, pelatih dan juga ofisial melakukan evaluasi untuk bisa raih hasil maksimal di putaran kedua,” ujar pria asal Kuba itu.

Manajer asal klub Bhayangkara Presisi itu berharap tim asuhannya bisa termotivasi terlebih akan tampil di hadapan publik sendiri.

Timnas voli putra Indonesia bertekad bangkit seusai hanya menjadi runner up pada putaran pertama SEA V Cup 2026

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TAGS   Timnas Voli Putra Indonesia  Timnas Voli  Reidel Toiran  voli  SEA V Cup 2026 
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