JPNN.com - Otomotif - Motor

Reiju X-Over Series: Penantang Serius Honda ADV

Senin, 23 Februari 2026 – 17:37 WIB
Reiju X-Over Series: Penantang Serius Honda ADV
Reiju X-Over 125. Foto: reiju

jpnn.com - Pasar skuter adventure (petualangan) makin ramai menyusul kehadiran pemain dari Spanyol, Rieju X-Over series. Bermain di kelas Honda ADV.

Bagi penggemar motor, kemunculan model tersebut menarik karena datang dari merek yang selama ini identik dengan motor trail dan enduro.

Secara visual, Rieju X-Over 125 langsung memancarkan aura rival serius bagi skuter adventure populer di kelasnya.

Postur tinggi, garis bodi tegas, dan windshield elektrik yang bisa diatur memberi kesan premium sekaligus fungsional.

Dimensi yang ramah pengendara dengan tinggi jok 780 mm membuatnya tetap bersahabat untuk penggunaan harian, bukan sekadar gaya petualang semata.

Di balik tampilannya, mesin 125 cc satu silinder berpendingin cairan menghasilkan tenaga mendekati 15 dk.

Angka yang cukup kompetitif untuk mobilitas kota hingga perjalanan luar kota santai.

Transmisi CVT menjaga karakter skuter tetap praktis, sementara fitur seperti ABS dan traction control menambah rasa aman saat kondisi jalan tak ideal.

TAGS   Rieju X-Over  skuter adventure  honda Adv   Reiju X-Over 125 

