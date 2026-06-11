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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Rek-wallet OVO Nabung by Superbank: Solusi Jajan dan Menabung dalam Satu Aplikasi

Kamis, 11 Juni 2026 – 19:13 WIB
Rek-wallet OVO Nabung by Superbank: Solusi Jajan dan Menabung dalam Satu Aplikasi - JPNN.COM
Chief Business Officer Superbank, Sukiwan (kiri) dan Chief Operating Officer, Eddie Martono (kanan) saat peluncuran OVO Nabung di Gandaria City, Rabu (7/5). Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Penggunaan dompet digital di Indonesia terus berkembang, bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga jadi tempat menyimpan dana kebutuhan sehari-hari.

Melihat tren tersebut, OVO bersama Superbank menghadirkan OVO Nabung by Superbank, dengan konsep rek-wallet atau rekening e-wallet.

Konsep itu memungkinkan pengguna melakukan transaksi sekaligus menabung tanpa harus berpindah aplikasi.

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Saldo yang tersimpan tetap bisa digunakan untuk berbagai pembayaran harian, tetapi juga berpotensi memperoleh manfaat layaknya tabungan digital.

Respons masyarakat terhadap layanan ini terbilang positif. Hingga awal Mei 2026, jumlah pengguna OVO Nabung by Superbank telah melampaui 2,3 juta orang.

Peningkatan penggunaan juga terlihat dari berbagai jenis transaksi.

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Dibandingkan tahun lalu, transaksi di gerai offline seperti restoran, minimarket, dan kebutuhan sehari-hari meningkat lebih dari tiga kali lipat.

Sementara itu, transaksi belanja online dan pembelian layanan digital, seperti pulsa dan paket data tumbuh lebih dari dua kali lipat.

OVO bersama Superbank menghadirkan OVO Nabung by Superbank, dengan konsep rek-wallet atau rekening e-wallet.

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TAGS   OVO nabung  rek-wallet ovo  superbank  menabung 
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