Rekam Mantan Pacar Mandi, DN Nyaris Babak Belur Dihajar Warga

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang pria berinisial DN (25) nyaris babak belur dihajar warga setelah merekam mantan pacarnya yang sedang mandi di kontrakan di Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Plaju Palembang.

Korban berinisial DW (23) bercerita bahwa peristiwa tersebut dialaminya pada Minggu (28/12/2025) sekitar pukul 00.51 WIB di kontrakannya.

Berawal saat korban baru saja pulang berkerja, lalu mandi dan melihat ada tangan pelaku sambil memegang HP dan merekam korban sedang berada di dalam kamar mandi.

"Pelaku ini mantan pacar saya Pak datang ke kontrakan," ungkap DW.

Panik ada pelaku, lalu korban keluar dari kamar mandi dan langsung menghubungi adiknya. Ketika adik korban datang kemudian mengecek kamar mandi ternyata pelaku sudah kabur.

"Saat itu saya langsung menghubungi adik saya Pak. Ketika dicek di kamar mandi pelaku sudah kabur," kata DW.

Kemudian, pada Minggu (4/1/2025), pelaku berulah kembali mendatangi rumah kontrakan korban. Namun, aksinya kali ini dipergoki warga sekitar.

"Pelaku langsung diamankan warga dan anggota Polsek Plaju dan diserahkan ke Polrestabes Palembang," terang DW.