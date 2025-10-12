Rekaman Audio Patrick Kluivert Terungkap, Dia Benar-Benar Tidak Tahu

Minggu, 12 Oktober 2025 – 13:42 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Juru Taktik Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku belum mengetahui kelanjutan kariernya bersama skuad Garuda.

Kluivert gagal mengantar Timnas Indonesia lulus ke Piala Dunia 2026.

Pada pertandingan Grup B Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 vs Irak. Selesai.

Kedua kekalahan itu membuat pintu ke Kanada-Meksiko-AS 2026 tertutup buat Timnas Indonesia.

"Saat ini belum ada rencana. Kami perlu berefleksi terhadap apa yang telah kami lakukan, saya benar-benar tidak memiliki jawabannya,” kata Kluivert pada jumpa pers seusai pertandingan, dikutip dari rekaman audio yang diterima Antara, Minggu (12/10).

“Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi,” imbuhnya.

Mantan penyerang Timnas Belanda itu ditunjuk oleh PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia sejak awal Januari, menggantikan Shi Tae Yong.

Debut Kluivert menakhodai timnas Indonesia diwarnai hasil pahit, yakni kekalahan 1-5 dari Australia pada pertandingan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Maret.