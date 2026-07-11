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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Rekap Transfer Persija Jakarta: Shin Tae Yong Masih Berburu Amunisi Baru?

Sabtu, 11 Juli 2026 – 19:31 WIB
Rekap Transfer Persija Jakarta: Shin Tae Yong Masih Berburu Amunisi Baru? - JPNN.COM
Denis Kolinger saat diresmikan manajemen Persija Jakarta untuk Super League 2026/27, Jumat (10/7). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Manajemen Persija Jakarta mulai aktif di bursa transfer seusai merekrut Kerim Memija dan Denis Kolinger.

Keduanya sama-sama dikontrak selama dua musim oleh Macan Kemayoran.

Sejauh ini, Persija telah mendatangkan lima pemain, yakni Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, Kerim Memija, dan Denis Kolinger.

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Namun, aktivitas Persija di bursa transfer diprediksi belum berakhir karena masih memburu sejumlah nama baru.

Beberapa pemain asing yang dikabarkan masuk radar Persija ialah Stjepan Loncar (Bosnia Herzegovina), Radovan Pankov (Serbia), hingga Ante Rebic (Kroasia).

Sementara itu, dari sektor pemain lokal, Marselino Ferdinan, Asnawi Mangkualam, dan Nadeo Argawinata juga dikaitkan dengan Persija untuk kembali bekerja sama dengan Shin Tae-yong.

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Menarik ditunggu pergerakan transfer Persija Jakarta menjelang musim 2026/27.

Persija dijadwalkan memulai persiapan musim depan pada Selasa (14/7). Tahap awal akan diawali dengan pemusatan latihan di luar negeri.(fal/jpnn)

Rekap transfer pemain Persija Jakarta untuk musim 2026/27. Simak juga beberapa nama incaran Shin Tae-yong juga ada dalam daftar

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TAGS   Persija  Persija Jakarta  Shin Tae Yong  Bursa Transfer  Liga Indonesia 
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