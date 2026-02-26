Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Rekening Perusahaan Ternama di Batam Bobol Rp 4,3 Miliar, Polisi Kerahkan Tim Siber

Kamis, 26 Februari 2026 – 22:47 WIB
Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif Mahari di Mapolda Kepri, Kamis (26/2/2026). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

jpnn.com, BATAM - Polda Kepri tengah mengusut kasus hilangnya dana senilai Rp 4,3 miliar dari rekening salah satu perusahaan ternama di Kota Batam.

Kasus ini mencuat setelah pihak pengusaha melaporkan dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif Mahari ditemui di Mapolda Kepri, Batam, Kamis, mengatakan pihaknya menerima laporan polisi dari salah satu pengusaha terkait dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE).

“Kemarin kami ada terima laporan dan masih didalami. Laporan dari salah satu perusahaan yang dananya hilang dari rekening bank senilai Rp 4,3 miliar,” kata Arif.

Dia menjelaskan, uang perusahaan tersebut disimpan di salah satu bank swasta di Kota Batam. Yang secara mendadak hilang tanpa pernah dilakukan transaksi maupun persetujuan pemindahan dana atas nama perusahaan tersebut.

Terkait adanya laporan tersebut, Bank CIMB Niaga juga telah bersurat ke Polda Kepri.

“Saat ini kami sedang melengkapi administrasi penyidikan (mindik), jadi kami akan berkirim surat ke bank yang bersangkutan,” katanya.

Surat tersebut, kata dia, terkait permintaan klarifikasi kepada pihak perbankan.

