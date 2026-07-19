Reker IKKB Bahas Penguatan Kontribusi Organisasi dan Pelestarian Budaya

jpnn.com - Rapat Kerja Ikatan Keluarga Kalimantan Barat (Raker IKKB) Periode 2026-2031 mengusung tema: “Mempererat Solidaritas, Memperkuat Kolaborasi, dan Meningkatkan Kontribusi Bagi Kemajuan Organisasi Serta Pelestarian Budaya Kalimantan Barat".

Ketua Umum IKKB periode 2026-2031 Dean Arslan mengatakan IKKB berkomitmen untuk ikut menyukseskan Sustainable Development Goals (SDGs) agar Kalimantan Barat semakin maju dan sejahtera warganya.

"Jadi, kita ingin perusahaan-perusahaan di Kalimantan Barat juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah," ucap Dean Arslan, dalam keterangannya Sabtu (18/7).

Dia menjelaskan, kelestarian alam dan budaya di Kalimantan Barat juga harus terus dapat dijaga. Pembangunan yang dilakukan juga harus memperhatikan ekologi.

"Persoalan lingkungan hidup juga menjadi konsern kita agar alam di Kalimantan Barat bisa tetap terjaga," kata dia.

Sementara itu, Ketua Harian IKKB Budi Siswanto menuturkan IKKB terus mendorong generasi muda untuk berkontribusi dan mengambil peran.

Setelah pengukuhan pengurus IKKB periode 2026-2031 pada 3 Mei lalu, mereka sudah bertemu sejumlah perwakilan mahasiswa Kalimantan Barat.

Komisaris PT Integrasi Transit Jakarta itu memaparkan, hasil raker nantinya juga akan disosialisasikan kepada mahasiswa dan generasi muda Kalimantan Barat.