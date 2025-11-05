Rekonsep Hawker Street, Destinasi Kuliner di Pluit Village

jpnn.com, JAKARTA - Destinasi kuliner Hawker Street, area foodcourt ikoni yang berlokasi di lantai 1 Pluit Village menghadirkan inovasi dalam pengalaman bersantap melalui rekonsep Hawker Street dengan menghadirkan variasi makanan yang lebih beragam dengan menampilkan kekayaan cita rasa nusantara, Chinese, hingga fusion Asia dan Western.

Berlokasi di lantai satu Pluit Village, Hawker Street kini tampil sebagai casual dining are yang memadukan cita rasa, budaya, dan kenyaman dalam satu tempat.

Konsep terbaru Hawker Street menghadirkan lebih dari 30 pilihan makanan utama dan makanan ringan yang merepresentasikan ragam kuliner khas Indonesia dengan sekitar 80 persen tenant menyajikan hidangan halal.

Sementara 20 persen lainnya menawarkan menu non-halal berupa jajanan nusantara otentik,yang memberikan keleluasaan bagi pengunjung dalam menikmati beragam cita rasa dari berbagai daerah.

Dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp 25.000 hingga Rp 100.000, Hawker Street menjadi destinasi kuliner dengan harga terjangkau dan menggugah selera.

Area ini memiliki kapasitas lebih dari 500 kursi, menghadirkan suasana nyaman dengan nuansa heritage Chinatown untuk mendukung pengalaman bersantap keluarga maupun bersama teman dan kolega.

Rekonsep ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Pluit Village untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan selera pengunjung.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren kuliner masyarakat menunjukkan pertumbuhan dan perubahan minat dan terhadap kuliner nusantara yang lebh otentik danjuga kebutuhan akan variasi menu yang lebih dinamis.