Rekonstruksi Kasus Penyekapan Terhadap YTR Digelar di Polda Jabar, Ini Alasan Polisi

jpnn.com - BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat (30) terhadap korban YTR (29). Rekonstruksi digelar di Gedung Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jabar, Kamis (2/7).

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan rekonstruksi bertujuan menyesuaikan keterangan para pihak dengan fakta-fakta dalam perkara, sehingga penyidik memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi kejadian.

"Rekonstruksi ini untuk menyesuaikan dan membuktikan seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Rangkaian utuh peristiwa bisa kita lihat. Hari ini kami melaksanakan rekonstruksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut," kata Rumi di Mapolda Jabar.

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Perwira menengah Polri itu menjelaskan bahwa rekonstruksi tidak digelar di tempat kejadian perkara (TKP), karena rangkaian kasus berlangsung di enam lokasi berbeda.

Menurut dia, keputusan itu diambil setelah penyidik mempertimbangkan kondisi lapangan, terutama aspek keamanan.

"Ada beberapa TKP, kalau hanya satu TKP mungkin bisa dilakukan di lokasi. Namun, karena ada beberapa TKP, kami mempertimbangkan situasi tempat, terutama dari sisi keamanan," ungkapnya.

Selain faktor keamanan, kepolisian juga mempertimbangkan kenyamanan masyarakat karena beberapa lokasi yang menjadi bagian dari perkara merupakan indekos.

"Beberapa lokasi merupakan rumah kos. Kami juga harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan para pemilik indekos. Itu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pelaksanaan rekonstruksi," katanya.