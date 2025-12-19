Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Rekonstruksi Pembunuhan Wanita di Jambi, Ada Fakta Begini

Sabtu, 20 Desember 2025 – 02:49 WIB
Rekonstruksi Pembunuhan Wanita di Jambi, Ada Fakta Begini - JPNN.COM
Rekonstruksi pembunuhan korban Nindia (38) oleh pelaku Didi (31), di Polda Jambi, Jumat (19/12/2025) (ANTARA/Nanang Mairiadi)

jpnn.com - Penyidik Ditreskrimum Polda Jambi melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan wanita bernama Nindia Novrin (38), seorang Ibu Rumah Tangga di Talang Bakung, Kota Jambi, pada 2 Oktober 2025 lalu.

Kasus pembunuhan itu bikin heboh dan pelaku juga membawa kabur mobil mewah korban.

Rekonstruksi pembunuhan korban Nindia dilakukan pelaku Dede Maulana alias Didi (31), digelar di gedung Resmob Polda Jambi pada Jumat (19/12/2025) dengan memperagakan sebanyak 18 adegan guna mengungkap fakta dalam kasus itu.

Adegan rekonstruksi yang dihadiri jaksa itu diawali dengan aksi tersangka Didi datang ke rumah korban di kawasan Talang Bangku menggunakan ojek online.

Pelaku datang ke rumah korban untuk mengecek mobil yang akan dijual Nindia.

Kemudian, tersangka Didi melakukan pengecekan unit mobil tersebut ditemani korban.

Dalam rekonstruksi, memperlihatkan saat tersangka Didi mengambil kayu di dekat rumah korban, hingga adegan ke 13 tersangka memukul kepala bagian belakang korban hingga wanita itu terjatuh di depan kamar.

Lalu, pada adegan 14-15, setelah korban terjatuh ke lantai dan berlumuran darah akibat pukulan, tersangka kembali memukul korban dengan kayu sebanyak tiga.

Fakta-fakta ini terungkap saat rekonstruksi pembunuhan wanita di Jambi. Dari detik-detik pelaku datang dengan ojek online hingga memukul korban dengan kayu.

TAGS   pembunuhan  pembunuhan wanita  Jambi  Polda Jambi  rekonstruksi 
