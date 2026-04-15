Rekor di Ujung Jari, Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam Pilih Jalan Berbeda!

jpnn.com - Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam kini berada di ambang torehan bersejarah pada kompetisi BRI Super League musim 2025/26.

Peluang untuk melampaui rekor tanpa kebobolan milik legenda Persipura Jayapura Yoo Jae-hoon makin terbuka lebar.

Hingga pekan ke-27, Teja sudah mengoleksi 16 clean sheet, hanya terpaut satu dari rekor 17 laga tanpa kebobolan yang dicatat Yoo pada Liga Super Indonesia 2013.

Momentum untuk menyamai rekor tersebut sebenarnya sempat terbuka ketika Persib menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4/2026) lalu.

Namun, meski Persib mencatatkan kemenangan, gawang Teja tetap kebobolan dua gol sehingga catatan nirbobolnya tertunda.

Menariknya, Teja tidak menunjukkan ambisi berlebihan terhadap pencapaian individu tersebut.

Mantan kiper Sriwijaya FC itu justru menempatkan keberhasilan tim sebagai prioritas.

"Yang paling utama tentu kami bersyukur atas hasil yang diraih. Bagi saya, kemenangan tim tetap jadi prioritas utama," jelasnya.