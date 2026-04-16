Rekor Legenda Persib Bandung Terancam Pecah, Bojan Hodak Tinggal Selangkah Lagi

Kamis, 16 April 2026 – 16:30 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berpotensi menorehkan sejarah baru.

Pria berkepala plontos itu tinggal selangkah lagi dari pencapaian istimewa yang belum pernah dia raih sejak menangani Maung Bandung.

Hodak saat ini telah mengumpulkan 199 poin dari 94 pertandingan di kompetisi domestik sejak resmi memimpin Persib pada 2023 lalu.

Di dalamnya, Hodak meraih 57 kemenangan, 28 hasil imbang, dan 9 kekalahan.

Jumlah itu membuat Hodak hanya membutuhkan satu hasil positif lagi untuk menembus angka 200 poin.

Jika tercapai, Hodak akan melewati rekor milik pelatih legendaris Persib, Indra Tohir, yang selama kariernya menukangi Maung Bandung mengoleksi 200 poin dari 58 kemenangan, 26 imbang, dan 29 kekalahan.

Bagi Hodak, pencapaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang klub dan para pelatih.

"Bagi saya, itu bukan tekanan. Justru hal seperti ini menyenangkan dan menjadi motivasi tersendiri," jelasnya.

Tinggal satu langkah lagi, Bojan Hodak berpeluang menorehkan sejarah baru bersama Persib Bandung.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  Super League  Indra Thohir 
