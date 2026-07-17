Rekor Legendaris Piala Dunia Terancam, Lionel Messi atau Kylian Mbappe Pelakunya?

jpnn.com - Lionel Messi dan Kylian Mbappe sama-sama berpeluang mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Rekor yang sudah bertahan selama 56 tahun itu kini terancam runtuh.

Dua pemain tersebut masih memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan koleksi delapan gol.

Namun, Messi berhak berada di atas Mbappe karena unggul dalam hal produktivitas asis.

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Kapten Argentina itu telah membukukan empat umpan berbuah gol, sedangkan Mbappe baru mengemas tiga asis.

Meski memiliki jumlah gol yang sama, peluang Messi dan Mbappe menambah koleksi gol hadir dalam situasi yang berbeda.

Mbappe masih memiliki satu kesempatan ketika Prancis menghadapi Inggris pada laga perebutan peringkat ketiga.

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Sementara itu, Messi akan memimpin Argentina menghadapi Spanyol dalam partai final yang menentukan kampiun Piala Dunia 2026.

Secara teori, pertandingan Mbappe mungkin menawarkan tekanan yang lebih ringan. Namun, Messi justru dikenal kerap tampil menentukan ketika bermain di laga-laga terbesar.