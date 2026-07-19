Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Rekor Piala Dunia: Prancis Vs Inggris 10 Gol dalam 90 Menit

Minggu, 19 Juli 2026 – 06:28 WIB
Rekor Piala Dunia: Prancis Vs Inggris 10 Gol dalam 90 Menit - JPNN.COM
Prancis vs Inggris di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - MIAMI - Perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis vs Inggris di Miami Stadium yang berakhir Minggu (19/7) subuh WIB menjadi partai supermenghibur.

Sepuluh gol tercipta, Prancis kalah 4-6.

Skor tersebut menjadi rekor tersendiri, sebagai laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia dengan skor paling besar dalam sejarah.

Baca Juga:

Sebelumnya, rekor tersebut dipegang laga Prancis vs Jerman Barat pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 1958 di Swedia; 6-3 untuk Prancis.

Rekor Piala Dunia: Prancis Vs Inggris 10 Gol dalam 90 Menitfifa

"Sungguh pertandingan yang hebat. Kedua tim, khususnya kami, sama-sama masih berusaha mencapai peringkat yang baik di Piala Dunia," tutur winger Inggris Bukayo Saka, on court setelah pertandingan.

Baca Juga:

Saka si pegawai Arsenal itu membukukan hattrick pada laga tersebut.

Inggris unggul 4-0 di babak pertama, tetapi entah apa yang dikatakan Pelatih Prancis Didier Deschamps saat jeda, hingga Prancis mendadak gila di babak kedua.

Prancis vs Inggris mungkin bisa membuat final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina minder duluan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prancis vs Inggris  Inggris  Piala Dunia 2026  Hasil Piala Dunia 2026  Prancis 
BERITA PRANCIS VS INGGRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp