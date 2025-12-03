Rekor Roboh, Borneo FC Tantang Persib Bandung dengan Ambisi Baru

Rabu, 03 Desember 2025 – 10:53 WIB

jpnn.com - Setelah melaju dengan catatan 11 kemenangan beruntun di kompetisi BRI Super League, Borneo FC untuk pertama kalinya harus menelan kekalahan saat menjamu Bali United Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11/2025).

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak Kadek Agung pada menit ke-54.

Rekor 11 Kemenangan Borneo FC Terhenti

Gol itu menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat sekaligus memutus rekor sempurna Borneo FC musim ini.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengungkapkan bahwa pendekatan permainan Bali United membuat timnya kesulitan mengembangkan strategi.

Menurutnya, perubahan taktik yang dilakukan Bali United menjadi faktor yang menghambat dominasi Pesut Etam.

"Bali United melakukannya dengan sangat baik. Mereka menunggu, lalu mencetak gol."

"Setelah itu, mereka bertahan total. Situasi tersebut memang sangat sulit," ucap Fabio.

Borneo FC Kembali Lebih Kuat

Pelatih asal Brasil itu tak menutupi rasa kecewanya atas kekalahan perdana Borneo FC.