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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Rekor Timnas Indonesia atas Kamboja Sangat Superior, tapi Bahaya Besar Mengintai

Senin, 27 Juli 2026 – 07:35 WIB
Rekor Timnas Indonesia atas Kamboja Sangat Superior, tapi Bahaya Besar Mengintai - JPNN.COM
Susana latihan Timnas Indonesia di Gianyar, Bali. Foto: Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia memiliki catatan yang sangat dominan setiap kali berjumpa Kamboja.

Namun, rekor tersebut tidak otomatis menjamin laga Grup A Piala AFF 2026 akan berjalan mudah bagi Skuad Garuda.

Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, pada Senin (27/7/2026) pukul 20.30 WIB.

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Rekor Berpihak Telak kepada Garuda

Berdasarkan data pertemuan kedua tim, Indonesia sudah bertemu Kamboja sebanyak 18 kali di berbagai ajang internasional.

Hasilnya nyaris sepenuhnya dikuasai Merah Putih. Indonesia membukukan 17 kemenangan, sedangkan satu pertandingan lainnya berakhir tanpa pemenang.

Produktivitas Skuad Garuda juga sangat mencolok. Sepanjang sejarah pertemuan, Indonesia mampu mencetak 80 gol ke gawang Kamboja.

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Sejumlah kemenangan bahkan tercipta dengan skor mencolok. Salah satunya saat Indonesia membantai Kamboja 10-0 pada SEA Games 1995.

Indonesia juga pernah menggilas Kamboja 9-2 di Kualifikasi Piala Asia 2000, serta dua kali menang 8-0 pada Kualifikasi Piala Dunia 1998 dan Piala AFF 2004.

Timnas Indonesia memiliki catatan yang sangat dominan setiap kali berjumpa Kamboja. Namun, bahaya mengintai.

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TAGS   Timnas Indonesia  Kamboja  Piala AFF 2026  Timnas Indonesia vs Kamboja  Piala AFF 
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