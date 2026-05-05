Rekrut Pemain Top Dunia, Bhayangkara Presisi Target Juara AVC Champions League 2026

Selasa, 05 Mei 2026 – 16:40 WIB
Skuad Jakarta Bhayangkara Presisi saat berlatih di GOR Terpadu A. Yani, Pontinak, Senin (4/5). Foto: Instagram/@bhayangkaravolley

jpnn.com - Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi menargetkan gelar juara pada AVC Men's Volleyball Champions League 2026 dengan mendatangkan sejumlah pemain bintang dunia.

Sekretaris Jakarta Bhayangkara Yudhi Hery Setiawan menyatakan manajemen memberikan dukungan penuh kepada skuad asuhan Reidel Toiran untuk tampil maksimal pada kompetisi antarklub voli Asia tersebut.

Tercatat, tim milik Kepolisian RI tersebut merekrut beberapa nama besar seperti Robertlandy Simon (Kuba), Noumory Keita (Mali), Rok Mozic (Slovenia), dan Bardia Saadat (Iran).

Kombinasi pemain asing dan pemain lokal yang ada diharapkan mampu membawa Bhayangkara Presisi bersaing di level Asia.

"Jakarta Bhayangkara Presisi bertanding pada ajang AVC Men's Volleyball Champions League 2026 membawa nama Indonesia."

"Untuk itu, kami dari manajemen akan berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik," ujar Yudhi saat dihubungi JPNN.com, Selasa (5/5).

Pergerakan Bhayangkara Presesi dalam lantai bursa pemain turut meningkatkan optimisme publik terhadap peluang tim milik Kepolisian RI tersebut.

Nilai investasi untuk mendatangkan empat pemain asing itu dikabarkan mencapai USD 330 ribu atau sekitar Rp 5,7 miliar.

Manuver Jakarta Bhayangkara rekrut bintang voli dunia untuk AVC Volleyball Champions League 2026 semata-mata untuk bisa mewujudukan target raih gelar juara

Jakarta Bhayangkara Presisi  Bhayangkara presisi  AVC Volleyball Champions League 2026  AVC Champions League 2026 
