Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rekrutmen 1.000 Petugas Damkar Jakarta Dibuka, Ini Persyaratannya

Selasa, 12 Agustus 2025 – 15:15 WIB
Rekrutmen 1.000 Petugas Damkar Jakarta Dibuka, Ini Persyaratannya - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kantor Damkar, Jakarta Pusat, Senin (24/3). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakartai resmi membuka rekrutmen Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).

Rekrutmen tersebut untuk meningkatkan pelayanan di bidang kebakaran dan penyelamatan di wilayah Ibu Kota.

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara mengatakan terdapat 1.000 formasi yang dibuka.

Baca Juga:

“Dengan persyaratan utama adalah Warga Negara Indonesia berusia 18–30 tahun, diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta,” ungkap Bayu dalam keterangan resmi, Selasa (12/8).

Bayu memastikan proses seleksi Damkar Jakarta berlangsung terbuka, transparan, dan gratis sesuai peraturan yang berlaku.

“Masyarakat diminta untuk mewaspadai segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta,” tambahnya 

Baca Juga:

Menurutnya, distribusi formasi akan ditempatkan di 5 Suku Dinas Gulkarmat, yakni Jakarta Barat 202 formasi, Jakarta Pusat 187 formasi, Jakarta Selatan 211 formasi, Jakarta Timur 219 formasi, dan Jakarta Utara 181 formasi.

Seluruh informasi resmi dapat diakses melalui media sosial, laman resmi Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, dan portal lowongan kerja Pemprov DKI Jakarta di jakarta.go.id/loker.

Pemerintah Provinsi DKI Jakartai resmi membuka rekrutmen Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Damkar  Damkar Jakarta  Pemadam Kebakaran  rekrutmen damkar 
BERITA DAMKAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp