Rektor Heri: Izin Pembukaan Exit Tol UI Terbit, Pusat Bisnis Baru di Selatan Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pembukaan gerbang tol akses langsung ke Universitas Indonesia (UI) akan mendongkrak kawasan di selatan Jakarta untuk menjadi Central Business District (CBD) atau Kawasan Pusat Bisnis baru.

Hal itu akan mendorong kawasan di Universitas Indonesia untuk lebih berkembang serta bisa dimanfaatkan secara ekonomis.

"Kami mendengar kabar baik minggu lalu, bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah menerbitkan izin pembukaan gerbang tol UI, yang nantinya akan menjadi southgate, sehingga Bapak Ibu semua bisa mengakses UI tidak hanya dari utara, tetapi juga dari selatan. Jadi, keluar tol bisa langsung masuk UI," kata Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, dalam wisuda semester genap TA 2024/2025 di Kampus UI Depok, Kamis (11/9).

Wisuda semester genap itu menghadirkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI M. Jusuf Kalla yang didaulat memberikan orasi ilmiah.

Lebih lanjut dikatakan Prof. Heri pembukaan exit tol ini tidak hanya membuka akses, tetapi juga pengembangan kawasan di border antara UI dan tol.

Sepanjang 2 kilometer kawasan yang berbatasan dengan tol dapat menjadi Central Business District (CBD) atau Kawasan Pusat Bisnis baru di selatan Jakarta.

"Kami juga mengembangkan Rumah Sakit UI dan stasiun Pondok Cina, menata hutan UI dan hutan wisata, merevitalisasi danau UI, membangun Museum UI, termasuk merenovasi Balairung ini," ujarnya.

Pemanfaatan aset yang optimal tersebut akan meningkatkan pendapatan UI dan diharapkan akan melebihi pemasukan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan mahasiswa.