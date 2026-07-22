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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rektor ITPLN Meluncurkan Buku Transisi Energi, Dorong Lahirnya Generasi Penjaga Bumi

Rabu, 22 Juli 2026 – 16:36 WIB
Rektor ITPLN Meluncurkan Buku Transisi Energi, Dorong Lahirnya Generasi Penjaga Bumi - JPNN.COM
Rektor ITPLN Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa, M.K., M.T., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.,.meluncurkan Buku Transisi Energi, mendorong lahirnya generasi penjaga bumi. Foto Humas ITPLN

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa meluncurkan buku berjudul Bumi yang Terjaga: Transisi Energi untuk Indonesia yang berkelanjutan di Jakarta Convention Center, Rabu (22/7).

Peluncuran buku tersebut menjadi bagian dari komitmen ITPLN dalam memperkuat pemahaman publik mengenai transisi energi.

Tidak hanya membahas perubahan teknologi, buku ini juga mengangkat isu keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta masa depan energi Indonesia.

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Prof. Iwa menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar melahirkan lulusan dengan kemampuan teknis.

Menurutnya, institusi pendidikan juga harus membentuk generasi yang memahami dampak sosial dan ekologis dari setiap keputusan yang diambil.

“Tugas kami bukan hanya menghasilkan lulusan yang mampu menghitung daya atau merancang jaringan listrik. Tugas kami adalah membentuk penjaga bumi, generasi yang memahami dampak sosial dan ekologis dari setiap keputusan teknis yang mereka ambil,” ujar Prof. Iwa.

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Buku Bumi yang Terjaga ditulis Prof. Iwa bersama dosen ITPLN, Rakhmadi Irfansyah Putra, S.Kom., MMSI.

Karya tersebut lahir dari kegelisahan terhadap masih terbatasnya referensi mengenai transisi energi yang komprehensif, tetapi tetap mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Rektor ITPLN Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa meluncurkan Buku Transisi Energi, mendorong lahirnya generasi penjaga bumi.

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TAGS   ITPLN  Penjaga bumi  pendidikan  akademik 
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