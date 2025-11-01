Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rektor UI Prof Heri Hermansyah Raih Penghargaan AFEO Honorary Fellow

Sabtu, 01 November 2025 – 12:23 WIB
Rektor UI Prof Heri Hermansyah meraih Penghargaan AFEO Honorary Fellow, bukti keunggulan akademik dan profesional. Foto: Dok. UI

jpnn.com, JAKARTA - Kabar membanggakan kembali datang dari Universitas Indonesia (UI).

Rektor UI Prof Heri Hermansyah resmi dianugerahi gelar AFEO Honorary Fellow oleh ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO).

‎Penghargaan bergengsi ini diberikan kepada tokoh-tokoh di kawasan Asia Tenggara yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa dalam memajukan dunia keinsinyuran dan pendidikan tinggi.

‎Penganugerahan dilakukan dalam Conference of ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) yang tahun ini digelar di Filipina, Kamis (30/10).

‎Prof Heri menjadi salah satu dari sedikit tokoh Indonesia yang menerima penghargaan kehormatan ini.

Alumnus Tohoku University itu bergabung dalam jajaran elite insinyur dan akademisi yang telah memberikan dampak nyata di tingkat regional.

‎“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh civitas akademika Universitas Indonesia. Karena keberhasilan ini bukan hasil kerja individu, melainkan kolaborasi semua pihak di UI yang terus menjaga integritas, inovasi, dan keunggulan,” ujar Prof. Heri melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (31/11).

Dia menambahkan bahwa pengakuan ini sekaligus menjadi tanggung jawab untuk memperkuat peran UI sebagai universitas riset unggulan yang berkontribusi pada pembangunan nasional dan regional.

