Rektor UI Resmi Jadi Advisor di South China Normal University

jpnn.com, DEPOK - Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Heri Hermansyah resmi diangkat sebagai Advisor pada Center for Southeast Asian Studies, South China Normal University (SCNU), Tiongkok.

Penunjukan ini tertuang dalam Letter of Appointment yang dikeluarkan oleh SCNU, sebuah pusat riset kawasan yang diakui dan diberi mandat oleh Ministry of Education of the People’s Republic of China sebagai Country and Region Studies Base.

‎SCNU menetapkan Prof Heri sebagai penasihat untuk periode November 2025 hingga November 2030.

Baca Juga: Rektor UI Sampaikan Visi Etika AI dalam Forum Rektor Dunia di Beijing

Peran ini menempatkan Rektor UI sebagai mitra strategis dalam pengembangan riset Asia Tenggara, penguatan kerja sama akademik, serta peningkatan jejaring internasional antara UI dan institusi pendidikan tinggi di Tiongkok.

‎“Merupakan kehormatan bagi saya karena dipercaya sebagai Advisor pada Center for Southeast Asian Studies, South China Normal University. Penunjukan ini membuka peluang kolaborasi yang lebih luas bagi UI dan SCNU dalam pengembangan riset kawasan yang strategis. Saya berharap kemitraan ini dapat memperkuat kontribusi akademik kedua institusi bagi masyarakat Asia Tenggara dan dunia,” kata Prof Heri.

Penunjukan ini mencerminkan pengakuan internasional terhadap kiprah dan kepakaran Prof. Heri di bidang inovasi, penelitian, serta kepemimpinan perguruan tinggi.

Baca Juga: Rektor UI Tandatangani MoU Strategis dengan Tsinghua University

Kehadirannya sebagai advisor juga mempertegas posisi UI sebagai mitra strategis dalam kerja sama akademik global. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi UI dalam lanskap riset kawasan, khususnya terkait isu-isu strategis Asia Tenggara yang semakin relevan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan regional.

‎“Selama ini, UI dan SCNU menjalin berbagai inisiatif akademik, mulai dari riset bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, hingga pengembangan program studi kawasan. Melalui penunjukan ini, sinergi kedua institusi diproyeksikan semakin kuat dan menghasilkan dampak yang lebih luas bagi pengembangan ilmu, pembangunan kapasitas, serta diplomasi pendidikan tinggi di tingkat regional,” ujar Prof Heri.