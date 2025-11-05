Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Rektor UI Tandatangani MoU Strategis dengan Tsinghua University

Rabu, 05 November 2025 – 11:31 WIB
UI perkokoh aliansi elite global, Rektor Heri Hermansyah (kiri) tandatangani MoU strategis dengan Tsinghua University. Foto: do. UI

jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) kembali mengambil langkah strategis di panggung dunia.

Di bawah kepemimpinan Rektor Heri Hermansyah, UI secara resmi menjalin kemitraan dengan Tsinghua University (peringkat 17 Dunia versi QS), memperkokoh posisinya sebagai mitra setara bagi perguruan tinggi elite global.

‎Penandatanganan MoU bersejarah pada Selasa (4/11) ini bukanlah sekadar seremoni.

Ini adalah langkah akselerasi yang dieksekusi cepat, menyusul kemitraan strategis yang baru saja dijalin dengan Peking University (Peringkat 14 Dunia).

‎Langkah beruntun ini menegaskan visi Rektor Heri untuk secara agresif memposisikan UI dalam "liga" universitas 20 besar dunia.

‎Berbeda dari kerja sama konvensional, kemitraan UI-Tsinghua langsung menyasar proyek-proyek strategis berimpact tinggi.

‎"Visi kami adalah menjadikan UI sebagai episentrum talenta dan inovasi global. Kemitraan dengan Tsinghua ini adalah bukti keseriusan kami," ujar Rektor Heri.

"Kami tidak hanya bertukar pelajar; kami membangun teknologi masa depan bersama. Ini adalah diplomasi sains di level tertinggi," sambungnya.



