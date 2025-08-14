Rektor UIN Suska Riau Angkat Bicara Terkait Temuan 63 Kg Ganja di Kampus

jpnn.com, PEKANBARU - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Prof Leny Novianti menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus.

Sikap tegas ini disampaikan menyusul pengungkapan kasus besar peredaran narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau yang menemukan 63 kilogram ganja di area Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau.

“Tidak ada satu pun dari kami yang menginginkan hal ini terjadi dan kami memahami sepenuhnya keresahan masyarakat,” ungkap Leny, Kamis (14/8).

Dia menyebut UIN Suska Riau tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, integritas, dan tanggung jawab sosial.

Leny memastikan pihak kampus menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat berwenang, serta akan berkoordinasi secara intensif untuk menjamin kampus tetap menjadi ruang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh sivitas akademika.

Sebagai langkah konkret pencegahan, UIN Suska Riau akan melaksanakan sejumlah strategi, antara lain: Evaluasi total terhadap tata kelola organisasi kemahasiswaan (ormawa).

Peningkatan sistem keamanan kampus, khususnya untuk mencegah peredaran narkoba dan tindak pidana lainnya.

Pembentukan Satuan Tugas Anti-Narkoba, yang menjadi garda depan edukasi dan pencegahan, termasuk integrasi kurikulum anti-narkoba (IKAN).