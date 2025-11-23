Rektor UMJ Tegaskan Pendidikan Berdampak dan Berkelanjutan di Wisuda 2025

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod menegaskan komitmen untuk terus berdampak dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pada Sidang Terbuka Senat UMJ Wisuda Periode II Tahun 2025 dan Milad ke-70, yang berlangsung di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Bashir, Gedung Cendekia, Sabtu (22/11).

Sebanyak 1.558 wisudawan dari berbagai jenjang diwisuda, meliputi 13 program doktor, 51 program magister, 8 program spesialis, dan 82 program sarjana, menandai konsistensi UMJ dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Rektor UMJ menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan pusat lahirnya riset dan inovasi.

“UMJ sejauh ini telah konsisten berkontribusi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan dapat menunjang tercapainya Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa UMJ ke depan akan meningkatkan tata kelola lembaga agar mampu melahirkan manusia unggul dengan inovasi yang relevan bagi masyarakat.

“Krisis global yang tertuang dalam Agenda 17 SDGs mencakup empat pilar pembangunan: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Pemerintah melalui Presiden Prabowo telah menyusun Agenda Prioritas Nasional dalam ASTA Cita untuk mencapai target tersebut,” tambahnya.

Ma’mun menegaskan bahwa UMJ siap menjadi mitra strategis pemerintah. “UMJ berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas, kampus ramah lingkungan, dan talenta-talenta yang memberi dampak nyata bagi bangsa,” tegasnya.

Dia berpesan para wisudawan menjadi lulusan yang memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab moral terhadap bangsa dan masyarakat.