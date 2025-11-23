Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Rektor UMJ Tegaskan Pendidikan Berdampak dan Berkelanjutan di Wisuda 2025

Minggu, 23 November 2025 – 00:00 WIB
Rektor UMJ Tegaskan Pendidikan Berdampak dan Berkelanjutan di Wisuda 2025 - JPNN.COM
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod menegaskan komitmen untuk terus berdampak dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pada Sidang Terbuka Senat UMJ Wisuda Periode II Tahun 2025 dan Milad ke-70, yang berlangsung di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Bashir, Gedung Cendekia, Sabtu (22/11).

Sebanyak 1.558 wisudawan dari berbagai jenjang diwisuda, meliputi 13 program doktor, 51 program magister, 8 program spesialis, dan 82 program sarjana, menandai konsistensi UMJ dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Rektor UMJ menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan pusat lahirnya riset dan inovasi.

Baca Juga:

“UMJ sejauh ini telah konsisten berkontribusi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan dapat menunjang tercapainya Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa UMJ ke depan akan meningkatkan tata kelola lembaga agar mampu melahirkan manusia unggul dengan inovasi yang relevan bagi masyarakat.

“Krisis global yang tertuang dalam Agenda 17 SDGs mencakup empat pilar pembangunan: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Pemerintah melalui Presiden Prabowo telah menyusun Agenda Prioritas Nasional dalam ASTA Cita untuk mencapai target tersebut,” tambahnya.

Baca Juga:

Ma’mun menegaskan bahwa UMJ siap menjadi mitra strategis pemerintah. “UMJ berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas, kampus ramah lingkungan, dan talenta-talenta yang memberi dampak nyata bagi bangsa,” tegasnya.

Dia berpesan para wisudawan menjadi lulusan yang memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab moral terhadap bangsa dan masyarakat.

Universitas Muhammadiyah Jakarta berkomitmen untuk menjalankan pendidikan yang berdampak dan berkelanjutan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wisuda  UMJ  Universitas Muhammadiyah Jakarta  rektor umj 
BERITA WISUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp