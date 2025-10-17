Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Rektor Undip: Chiko Pembuat Konten AI 'Skandal Smanse' akan Dijatuhi Sanksi Tegas

Jumat, 17 Oktober 2025 – 17:30 WIB
Rektor Undip: Chiko Pembuat Konten AI 'Skandal Smanse' akan Dijatuhi Sanksi Tegas - JPNN.COM
Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Suharnomo. FOTO: Humas Undip.

jpnn.com - Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Suharnomo memastikan kampus akan menindak tegas Chiko Radityatama Agung Putra, mahasiswa baru yang diduga membuat konten pornografi berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan mencatut identitas SMAN 11 Semarang.

Chiko diketahui merupakan mahasiswa baru Program S1 Fakultas Hukum Undip angkatan 2025 yang kini masih duduk di semester pertama.

Dia juga merupakan alumni SMAN 11 Semarang, sekolah yang menjadi latar dalam kasus yang dikenal dengan sebutan 'Skandal Smanse'.

Baca Juga:

Konten video syur AI yang dibuat Chiko menampilkan foto wajah siswi, guru perempuan dan alumni SMAN 11 Semarang yang diedit menjadi video tak senonoh.

“Kemarin sudah ada gelar perkara internal. Sebenarnya hampir semua kegiatan yang dia lakukan saat masih di SMA. Namun, kami akan tetap panggil di minggu ini,” ujar Suharnomo di Muladi Dome Undip Semarang, Jumat (17/10).

Menurutnya, Undip memiliki sistem khusus untuk menangani dugaan kekerasan seksual atau pelanggaran moral di lingkungan kampus melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPK).

Baca Juga:

Mekanisme ini melibatkan mahasiswa, dosen, serta organisasi kemahasiswaan agar penanganan lebih cepat dan transparan.

No worries (jangan khawatir, red), dalam arti kalau mahasiswa terlibat di dalamnya, bisa lebih cepat lagi (penanganannya, red) karena mahasiswa juga bagian dari tim,” katanya.

Chiko Radityatama Agung Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Undip akan dijatuhi sanksi tegas karena membuat konten video syur AI 'Skandal Smanse'.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Skandal Smanse  Chiko Radityatama Agung Putra  Undip  SMAN 11 Semarang  video syur AI  Konten Pornografi  rektor Undip Suharnomo  Chiko Radityatama 
BERITA SKANDAL SMANSE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp