Rektor Unisba Sebut Tak Ada Polisi Masuk Kampus

jpnn.com, BANDUNG - Rektor Universitas Islam Bandung (Unisba) Harits Nu'man membantah informasi yang beredar bahwa tim patroli gabungan TNI-Polri sempat masuk ke area kampus.

"Sepanjang pantauan saya, baik melalui laporan maupun langsung saya lihat di CCTV di sini, saya lihat pangauan di sini, kami tidak melihat aparat kepolisian walaupun berpakaian preman masuk ke area kampus. Itu murni demonstran," kata Rektor Unisba dalam konferensi pers di Rektorat Unisba, Selasa (2/9/2025).

Harits menuturkan, kampus Unisba memang menjadi titik penanganan medis saat aksi demo yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar, beberapa hari terakhir.

Baca Juga: Terduga Pelaku Pengeroyokan Mahasiswa Unisba Diperiksa Polisi

Namun saat kejadian semalam, ia memastikan jika posko medis Unisba ditutup sejak pukul 21.00 WIB.

"Nah proses penanganan korban itu berakhir pada jam 20.30. Jam 20.30 sampai jam 21.00 itu masih ada korban yang napasnya masih sesak dan lemas. Itu sudah selesai kami bantu, kami tangani, kami evakuasi dan selamat mereka dijemput oleh keluarganya. Nah posko tutup di jam 21.00," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Unit Keamanan Kampus Universitas Pasudan Rosid saat kericuhan kemarin, sepengetahuannya, tidak ada aparat baik TNI Polri, masuk ke dalam kampus Unpas.

"Tidak ada yang masuk, hanya lewat," katanya di kampus Unpas, di waktu yang sama.

Terpisah, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan narasi soal tim patroli gabungan TNI Polri masuk kampus di Jalan Tamansari, merupakan hoax.