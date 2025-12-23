Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Rektor UNJ Dukung Prof Hidayat Pimpin KONI DKI

Selasa, 23 Desember 2025 – 21:23 WIB
Rektor UNJ Komarudin dan KONI DKI Jakarta menandatangani MoU di Lobi Rektorat Kampus A UNJ, Selasa (23/12/2025). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KONI DKI Jakarta terus meningkatkan kerja sama demi prestasi olahraga. Hal ini sejalan dengan pesan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk terus meningkatkan kolaborasi.

KONI Jakarta bersama Universitas Negeri Jakarta (UNJ) meneken MoU untuk pembinaan prestasi olahraga.

UNJ siap mendukung pembinaan olahraga dengan memberikan fasilitas olahraga kepada atlet Jakarta.

Bahkan UNJ juga siap mendukung SDM kepada KONI DKI seperti pelatih, asisten pelatih (aspel) hingga ilmu pengetahuan teknologi untuk perkembangan olahraga prestasi.

Penandatanganan berlangsung di Lobi Rektorat Kampus A UNJ, Selasa (23/12/2025), dan dihadiri jajaran pimpinan UNJ serta pengurus KONI DKI Jakarta.

Rektor UNJ Komarudin dalam sambutannya menegaskan kerja sama ini memperkuat hubungan yang telah lama terjalin antara UNJ dan KONI DKI Jakarta, termasuk dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di Jakarta.

UNJ, kata Komarudin, siap mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang olahraga.

