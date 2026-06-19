Reku Gandeng IDNGold, Perluas Akses Investasi Berbasis Emas Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Smart Billionaire Indonesia (SBI), perusahaan pemilik IDNGold, mengumumkan bahwa IDNGold (IDNG) kini mulai dapat diakses melalui platform Reku pada 18 Juni 2026 pukul 14.00 WIB.

Direktur Utama PT SBI Jeremy Siregar, menyampaikan kehadiran IDNGold di Reku menjadi langkah penting dalam memperluas akses terhadap aset digital Indonesia yang menghubungkan teknologi blockchain, utilitas ekosistem, dan nilai nyata.

“IDNGold diperdagangkan dengan ticker IDNG,” kata Jeremy di Jakarta, Jumat (19/6).

Dia melanjutkan kehadiran IDNGold di Reku bukan sekadar momen listing.

Ini merupakan bagian dari fase baru untuk memperkenalkan IDNGold kepada publik yang lebih luas, “Khususnya, pengguna aset digital di Indonesia yang ingin memahami aset digital dengan pendekatan berbeda,” kata ujar Jeremy

Jeremy mengatakan IDNGold dibangun sebagai utility token yang dirancang untuk menjadi bagian dari ekosistem yang terus berkembang.

Salah satu konsep utama IDNGold adalah nilai intrinsik berbasis emas. Dalam ekosistem IDNGold, nilai intrinsik tersebut mengacu pada emas sebagai aset nyata dan menjadi salah satu fondasi nilai dalam pengembangan ekosistemnya.

Menurut Jeremy, nilai tersebut dapat dimanfaatkan melalui mekanisme redemption dalam ekosistem IDNGold sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.