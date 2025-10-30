Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Rel Cepat, Akal Lambat, B2B Malah Jadi Beban APBN

Oleh: Tri Wibowo Santoso - Direktur Lingkar Studi Data dan Informasi

Kamis, 30 Oktober 2025 – 18:21 WIB
Rel Cepat, Akal Lambat, B2B Malah Jadi Beban APBN - JPNN.COM
Direktur Lingkar Studi Data dan Informasi (LSDI) Tri Wibowo Santoso. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Ada dua kecepatan yang kini berjalan berlawanan di negeri ini: rel kereta yang melesat 350 kilometer per jam dan integritas kebijakan yang tertinggal entah di kilometer berapa.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang dengan megah dinamai Whoosh, seharusnya menjadi simbol kemajuan.

Namun, kini ia lebih mirip cermin mahal dari apa yang disebut para ekonom sebagai modernisasi tanpa disiplin fiskal.

Baca Juga:

Ketika proyek ini diluncurkan pada 2015, pemerintah berjanji bahwa proyek tersebut akan dijalankan tanpa menggunakan uang negara, murni berbasis bisnis ke bisnis (B2B).

Faktanya, janji itu tak sampai di stasiun pertama. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat pembengkakan biaya dari USD 6,05 miliar menjadi USD 7,2 miliar, atau naik sekitar USD 1,15 miliar, setara Rp 16,8 triliun.

Kebocoran anggaran ini memaksa pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, yang secara resmi membuka jalan bagi keterlibatan APBN, baik melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI maupun penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Baca Juga:

Sejak saat itu, proyek yang dijual kepada publik sebagai proyek tanpa APBN berubah menjadi proyek dengan bayangan fiskal terselubung. Relnya cepat, tetapi arah kebijakannya melambat.

Pilihan untuk menggandeng Tiongkok dan meninggalkan tawaran Jepang kini terbukti mahal.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang dengan megah dinamai Whoosh, seharusnya menjadi simbol kemajuan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   APBN  kereta api  Proyek Kereta Cepat  Whoosh 
BERITA APBN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp