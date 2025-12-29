Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Relawan PNM Kembali Salurkan Bantuan & Beri Semangat Para Korban Bencana di Aceh

Senin, 29 Desember 2025 – 21:03 WIB
Relawan PNM Kembali Salurkan Bantuan & Beri Semangat Para Korban Bencana di Aceh
Para relawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali turun langsung ke berbagai titik bencana di Aceh Tamiang, untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Foto dok PNM

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Para relawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali turun langsung ke berbagai titik bencana di Aceh Tamiang, untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

Kehadiran relawan kali ini menjadi penguat di masa pemulihan, saat sorotan mulai berkurang, namun kebutuhan warga masih tinggi.

Para relawan menyusuri rumah-rumah warga dan titik pengungsian.

Saat menyalurkan bantuan di posko bencana dan beberapa titik lainnya, para relawan dipertemukan dengan sebagian besar nasabah PNM Mekaar yang juga terdampak bencana ini.

Sebelum bencana, mereka mengandalkan warung kecil atau usaha rumahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Banjir yang datang tiba-tiba merendam tempat tinggal sekaligus tempat usaha.

Peralatan rusak, stok dagangan habis, dan aktivitas usaha terhenti hingga kini.

Tak hanya menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari, Relawan PNM juga menyempatkan diri berbincang dengan masyarakat.

Di lapangan, banyak nasabah mengaku masih kesulitan memulai kembali usaha karena keterbatasan modal dan perlengkapan.



