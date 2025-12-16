Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Rem Blong, Bus Terguling di Kudus, 50 Penumpang Dievakuasi 

Selasa, 16 Desember 2025 – 17:35 WIB
Penanganan laka lantas bus peziarah yang terguling di jalur turunan Letter S di Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Selasa (16/12/2025). ANTARA/HO-Polres Kudus.

jpnn.com - KUDUS - Bus wisata terguling akibat gangguan sistem pengereman atau rem blong di jalur turunan Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (16/12) siang.

Kepolisian Resor Kudus mengevakuasi 50 penumpang bus wisata tersebut.

“Sebanyak 50 penumpang dalam kondisi selamat meski sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut," kata KBO Satlantas Polres Kudus Iptu M. Zubaidi, Selasa (16/12).

Dia menjelaskan bahwa bus wisata yang mengangkut rombongan peziarah tersebut diketahui berangkat dari Terminal Wisata Sunan Muria.

Saat melintasi jalur menurun yang dikenal rawan kecelakaan, pengemudi diduga kehilangan kendali setelah sistem pengereman tidak berfungsi optimal.

"Bus kemudian menghantam pembatas jalan dan terguling ke lahan kosong di sisi jalan,” katanya. 

Petugas Pamapta Polres Kudus bersama jajaran Polsek Dawe dan Satlantas Polres Kudus bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi penumpang, serta pengaturan arus lalu lintas. Proses evakuasi juga dibantu oleh warga sekitar.

Sejumlah penumpang yang mengalami luka ringan dan trauma dievakuasi ke Masjid Al Ghozali serta rumah warga terdekat untuk mendapatkan penanganan awal.

