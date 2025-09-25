Remaja Asal Sulsel Hilang Tenggelam di Pantai Anyer Serang, Begini Kronologinya

Kamis, 25 September 2025 – 12:22 WIB

jpnn.com, ANYER - Awwalul Yurid Tauhid (19), remaja asal Sulawesi Selatan (Sulsel) dinyatakan hilang tenggelam di Pantai Cibaru Anyer, Kabupaten Serang.

Korban dikabarkan hilang tenggelam di Pantai Cibaru Anyer pada Rabu (24/9) sore sekitar pukul 17.30 WIB.

Kepala Subseksie Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Rizki Dwianto mengatakan setengah jam sebelum kejadian, korban sedang berenang di Pantai Cibaru Anyer bersama teman-teman.

"Sekitar pukul 17.30 WIB korban terbawa arus hingga dikabarkan hilang tenggelam," ungkap Rizki Dwianto, Kamis (25/9).

Menurutnya, pihaknya baru mendapatkan laporan orang hilang tenggelam di Pantai Cibaru Anyer sekitar pukul 19.08 WIB.

"Kami langsung bergerak ke lokasi kejadian yang berjarak 31 kilometer dari posko," bebernya.

Setibanya di lokasi kejadian, operasi pencarian langsung dilakukan bersama tim SAR gabungan.

Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur antara lain tim rescue kansar Banten, Polairud Polda Banten, BPBD Kabupaten Serang.