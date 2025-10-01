Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Remaja di Karawang Dicabuli Sopir Angkutan Antar-jemput Santri

Rabu, 01 Oktober 2025 – 08:15 WIB
Remaja di Karawang Dicabuli Sopir Angkutan Antar-jemput Santri - JPNN.COM
Ilustrasi korban kekerasan seksual. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Seorang pelajar berinisial SSA (15) di Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dicabuli oleh pria berinisial AP alias Ending (46) yang bekerja sebagai sopir.

Polisi dari Satreskrim Polres Karawang telah menangkap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut di wilayah Kecamatan Rengasdengklok.

"Korban berinisial SSA (15), seorang pelajar, diduga menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terlapor berinisial AP alias Ending (46), warga Rengasdengklok," Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan, di Karawang, Selasa (30/9/2025).

Baca Juga:

Terlapor yang berinisial AP merupakan warga Rengasdengklok yang berprofesi sebagai sopir angkutan antar-jemput santri pondok pesantren ke sekolah.

Peristiwa kekerasan seksual itu terungkap setelah korban menceritakan kejadian pencabulan yang dialami kepada orang tuanya, baru-baru ini.

Ibu korban berinisial N (50) lantas melaporkan kejadian yang dialami anaknya ke aparat desa setempat hingga akhirnya dilaporkan ke Mapolres Polres Karawang.

Baca Juga:

Sesuai dengan keterangan korban, SSA mengalami perbuatan yang tidak pantas lebih dari satu kali.

Atas dasar laporan tersebut, Polres Karawang segera melakukan langkah-langkah kepolisian dengan menerima laporan, mengamankan terduga pelaku, serta meminta keterangan para saksi.

Seorang gadis remaja di Rengasdengklong, Karawang dicabuli sopir angkutan antar-jemput santri di Karawang. Kekerasan seksual itu tidak cuma sekali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dicabuli sopir  Remaja  Karawang  Kekerasan Seksual  Polres Karawang 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp