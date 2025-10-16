Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Remaja di Lubuk Linggau Tenggelam saat Mandi di Sungai Kelingi

Kamis, 16 Oktober 2025 – 16:30 WIB
Tim SAR gabungan saat mencari korban tenggelam di aliran Sungai Kelingi, Kamis (16/10/2025). Foto: dokumen Basarnas Palembang.

jpnn.com - Dua remaja di Kota Lubuk Linggau tenggelam saat mandi di aliran Sungai Kelingi, atau tepatnya di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk linggau, Rabu (15/10/2025) sekitar pukul 17.30 WIB.

Informasi yang dihimpun dari salah satu warga, kejadian berawal saat korban bersama dua orang temannya sedang nongkrong sambil makan mie instan di tepian sungai. Namun, tiba-tiba korban atas nama Rizki (16) dan Rapin memutuskan untuk mandi.

Sementara, teman korban, Dodi tidak ikut mandi. Saat sedang asik mandi tiba-tiba kedua korban tubuhnya terseret arus sungai.

Warga yang melihat kejadian segera melakukan pertolongan. Namun, hanya berhasil menyelamatkan Rapin yang selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bunda Lubuk Linggau, sedangkan Rizki tubuhnya hanyut dan tenggelam.

"Pencarian hari ini merupakan pencarian hari kedua, di mana dalam proses pencarian Basarnas Kantor SAR Palembang mengkoordinir seluruh unsur SAR gabungan yang terdiri dari BASARNAS Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, BPBD, DPKPB, Pemerintah Desa dan Masyarakat, " ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Kamis (16/10/2025).

Untuk metode pencarian dilakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi Dua (2) Search And Rescue Unit (SRU).

SRU 1 melakukan pencarian dengan cara penyisiran menggunakan Rafting dan perahu karet di sekitar lokasi kejadian hingga radius 4 KM² serta melakukan manuver perahu karet di lokasi-lokasi yang dicurigai.

"Manuver ini dimaksudkan untuk menciptakan gelombang air yang dapat mengangkat benda-benda yang berada didalam air termasuk korban yang kemungkinan ada di dalamnya," kata Raymond.

Seorang remaja di Lubuk Linggau terseret derasnya arus saat mandi di Sungai Kelingi. Tim SAR masih melakukan pencarian korban.

