Remaja Hanyut di Sungai Batang Merangin Belum Ditemukan, Tim SAR Gabungan Gencarkan Pencarian

jpnn.com - JAMBI - Seorang remaja bernama Fakih yang hanyut di Sungai Batang Merangin, Kabupaten Merangin, Jambi, masih belum ditemukan. Saat ini, Tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian terhadap remaja berusia 15 tahun tersebut.

"Korban dilaporkan hilang setelah terbawa arus saat mandi di Sungai Batang Merangin, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat, pada Jumat (22/5) sekitar pukul 16.30 WIB," kata Humas Basarnas Jambi M. Lutfhi di Jambi Sabtu (23/5).

Menurut perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Merangin, kejadian bermula ketika korban sedang mandi di sungai tersebut. Arus yang tiba-tiba deras langsung menyeret tubuh Fakih.

Warga setempat sempat melakukan pencarian awal secara gotong royong menggunakan peralatan seadanya dan menyisir pinggiran sungai. Namun, korban belum ditemukan hingga dinyatakan hilang tenggelam.

Mendapat laporan, Pos SAR Bungo langsung bergerak ke lokasi. Dengan jarak tempuh 78,5 kilometer, tim penyelamat membutuhkan waktu sekitar 1 jam 39 menit untuk tiba di titik kejadian guna memperkuat upaya warga.

Memasuki hari kedua pencarian, Sabtu (23/5) Tim SAR Gabungan menggelar briefing pagi pukul 07.00 WIB untuk memetakan rencana operasi.

Tim yang dikerahkan terdiri dari tujuh personel Rescue Pos SAR Bungo, enam personel BPBD Merangin, serta warga setempat.

Pencarian difokuskan di sepanjang aliran Sungai Batang Merangin di sekitar lokasi kejadian. Petugas juga mengimbau warga untuk tidak beraktivitas di sungai saat debit air meningkat demi menghindari kejadian serupa. (antara/jpnn)