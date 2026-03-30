Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Remaja Hilang di Gunung Guntur Ditemukan Tanpa Busana

Senin, 30 Maret 2026 – 20:04 WIB
Remaja Hilang di Gunung Guntur Ditemukan Tanpa Busana - JPNN.COM
Polisi bersama petugas gabungan lainnya melakukan pencarian seorang remaja yang hilang di kawasan kaki Gunung Guntur, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (29/3/2026). ANTARA/HO-Polres Garut

jpnn.com - Pihak Polres Garut menyelidiki kasus seorang remaja yang sebelumnya hilang saat mencari serangga di kaki Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, lalu ditemukan warga dalam kondisi bingung dan tanpa busana ailas telanjang jauh dari area gunung.

"Personel kami masih melakukan pendampingan, masih melakukan penyelidikan," kata Kepala Polsek Tarogong Kaler Iptu Ate Ahmad Hermawan kepada wartawan di Garut, Senin (30/3/2026).

Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat terkait seorang remaja inisial MR (16) warga Kampung Godog, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler yang hilang saat mencari serangga bersama dua saudaranya di kawasan kaki Gunung Guntur, Minggu (29/3).

Baca Juga:

Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan oleh warga dengan kondisi bingung tanpa pakaian di daerah beda kecamatan tepatnya Kampung Cipepe, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut Minggu (29/3) malam.

"Kondisi korban saat ditemukan dalam kondisi bingung, dan tidak memakai pakaian, korban dibawa oleh kepala desa untuk diamankan," katanya

Polisi saat ini masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, warga, dan keluarganya untuk bisa mengetahui lebih jelas kondisi korban yang seperti itu.

Baca Juga:

"Tetap melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab korban menghilang hingga ditemukan jauh," katanya.

Keterangan sementara yang dihimpun kepolisian bahwa korban bersama kedua saudaranya hendak mencari serangga di kawasan kaki Gunung Guntur tepatnya di perbukitan Sanghiang, Kampung Cimuncang, Desa Rancabango, Tarogong Kaler.

Pihak Polres Garut menyelidiki kasus seorang remaja yang sebelumnya hilang saat mencari serangga di kaki Gunung Guntur, ditemukan tanpa busana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   remaja hilang  Gunung Guntur  Garut  Polres Garut  Ditemukan 
BERITA REMAJA HILANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp