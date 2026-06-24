Remaja Hilang di Lembah Tengkorak Belum Ditemukan, Tim SAR Intensifkan Pencarian

jpnn.com - BANDUNG - Remaja yang hilang saat melakukan pendakian seorang diri di jalur Lembah Tengkorak, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih belum ditemukan. Tim Search and Rescue (SAR) Gabungan mengintensikan pencarian terhadap remaja bernama Azhar Nursyekha Kamal (15) itu.

"Operasi pencarian dilakukan setelah kami menerima laporan remaja hilang di jalur Lembah Tengkorak, Tim SAR gabungan melaksanakan penyisiran secara intensif di sejumlah jalur yang berpotensi dilalui korban," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Ade Dian Permana, di Bandung, Rabu (24/6).

Menurut Ade, pihaknya memfokuskan pencarian pada jalur yang berpotensi dilalui korban, termasuk cabang-cabang yang ada, meliputi jalur menuju Legok Jero, Kebon Kopi Lama, hingga kawasan Puncak Gunung Sangara.

Selain itu, pihaknya juga mengoptimalkan penggunaan drone thermal untuk memperluas jangkauan pencarian, terutama di area yang sulit dijangkau tim darat. Ade mengatakan seluruh unsur yang terlibat bekerja secara terpadu untuk mempercepat proses pencarian korban yang hingga kini belum ditemukan.

"Kondisi medan yang cukup menantang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan strategi pencarian kepada seluruh personel dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan selama operasi berlangsung," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan korban bernama Azhar Nursyekha Kamal (15), pelajar asal Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, yang pada hari sebelumnya tercatat melakukan registrasi pendakian pada pukul 08.30 WIB.

Saksi yang berpapasan dengan korban menyebut Azhar terakhir terlihat sekitar pukul 12.00 WIB di kawasan Lembah Tengkorak. Sementara itu, rombongan pendaki lain yang memasuki kawasan tersebut pada waktu hampir bersamaan telah kembali ke basecamp sekitar pukul 15.00 WIB.

Karena korban tidak kunjung turun dan tak dapat dihubungi, tim ranger setempat melakukan pengecekan ke lokasi sebelum operasi pencarian melibatkan Tim SAR gabungan. Hingga hari ini pencarian masih terus dilakukan melalui penyisiran darat dan pemantauan udara untuk menemukan keberadaan korban. (antara/jpnn)