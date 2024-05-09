Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Remaja Mabuk Bawa Sajam Berulah di Kudus, Polisi Bertindak

Rabu, 18 Maret 2026 – 02:27 WIB
Kapolsek Gebog AKP Siswanto beserta anggota menunjukkan senjata tajam yang dibawa pemuda yang mabuk, Selasa (17/3/2026). (ANTARA/HO. Polres Kudus)

jpnn.com - Jajaran Polsek Gebog, Polres Kudus mengamankan dua remaja yang diduga mabuk dan membawa senjata tajam (sajam) di Desa Besito, Kecamatan Gebog.

Kedua remaja itu diamankan polisi sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan.

"Penangkapan kedua remaja tersebut dilakukan pada Selasa (17/3) dini hari, setelah kami menerima laporan warga terkait sekelompok pemuda yang berkumpul sambil mengonsumsi minuman keras di depan rumah penjual bahan bakar minyak (BBM) sekitar pukul 00.40 WIB," kata Kapolsek Gebog AKP Siswanto di Kudus, Selasa (17/3/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas piket SPKT bersama anggota Reskrim segera melakukan patroli dan penyisiran ke lokasi kejadian.

Hasilnya, sejumlah pemuda langsung melarikan diri saat melihat mobil patroli. Petugas kemudian berhasil mengamankan dua orang, satu di antaranya hendak melarikan diri dan satu lainnya dalam kondisi tertidur akibat pengaruh minuman keras.

Dua remaja yang diamankan diketahui berasal dari Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara dan Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

Dari lokasi kejadian, petugas turut mengamankan barang bukti berupa dua senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 200 sentimeter (Cm) dan 120 cm.

Selain itu, lima unit sepeda motor juga diamankan. Pada salah satu kendaraan, ditemukan bungkusan plastik berisi air yang diduga akan digunakan untuk aksi perang air saat sahur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Remaja Mabuk  bawa sajam  Kudus  diamankan polisi 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp