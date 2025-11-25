Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Remaja Perempuan Jakbar yang Hilang 3 Hari Ditemukan di Banten

Selasa, 25 November 2025 – 14:39 WIB
Polsek Tambora menemukan seorang remaja perempuan berinisial EMM (15) di wilayah Lebak, Banten, setelah dilaporkan hilang tanpa kabar dari rumahnya di Tambora, Jakarta Barat, sejak 22 November 2025. ANTARA/HO-Polres Jakbar

jpnn.com, JAKARTA - Dilaporkan hilang tanpa kabar dari rumahnya di Tambora, Jakarta Barat, sejak 22 November 2025, remaja perempuan berinisial EMM (15) ditemukan di wilayah Lebak, Banten.

"Jadi, yang bersangkutan sudah ditemukan di daerah Lebak, Banten, pada Senin (24/11) malam," kata Kapolsek Tambora Kompol Muhammad Kukuh Islami, Selasa.

Dia menyatakan awalnya ibu dari remaja tersebut membuat laporan polisi terkait anaknya yang hilang pada Sabtu (22/11).

Ibu berinisial KI itu mengatakan putrinya berpamitan untuk membeli kado Hari Guru, namun tidak kunjung pulang hingga sore hari.

Keluarga pun berupaya menghubungi putrinya melalui telepon genggam, namun tidak ada jawaban sehingga muncul kekhawatiran akan keselamatan sang anak.

"Kemudian, baru membuat laporan pada Minggu (23/11)," ujar Kukuh.

Menanggapi laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Tambora langsung bergerak melakukan penyelidikan.

Panit Reskrim Polsek Tambora Ipda Priyo Purnomo menuturkan pihaknya segera mengumpulkan keterangan saksi, menelusuri titik terakhir korban terlihat, serta mengikuti berbagai jejak digital dan informasi di lapangan.

