Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Remaja Tenggelam di Air Terjun Mangening Ditemukan Meninggal Dunia

Jumat, 21 November 2025 – 18:02 WIB
Remaja Tenggelam di Air Terjun Mangening Ditemukan Meninggal Dunia - JPNN.COM
Basarnas Bali temukan jasad pengunjung tenggelam di Air Terjun Mangening, Buleleng, Denpasar, Jumat 21/11/2025. ANTARA/HO-Basarnas)

jpnn.com - DENPASAR - Seorang remaja pengunjung Air Terjung Mangening, Buleleng, Bali, Gede Angga Putra Pratama (15) yang dilaporkan tenggelam pada Kamis (20/11), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Basarnas Bali, Jumat (21/11) sekitar pukul 10.30 WITA.

Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Basarnas Bali Kadek Donny Indrawan menjelaskan bahwa  jasad pengunjung yang tenggelam itu ditemukan tak lama dari dimulainya pencarian hari kedua pukul 09.45 WITA.

“Korban yang tenggelam di Ajr Terjun Mengening akhirnya ditemukan oleh Tim SAR Gabungan sekitar pukul 10.30 WITA,” kata Kadek Donny Indrawan dalam keterangan di Denpasar, Bali, Jumat (21/11).

Baca Juga:

Basarnas Bali memfokuskan area pencarian di seputaran bawah air terjun dengan teknik snorkeling.

Tim SAR sempat terkendala kondisi air terjun yang sangat deras dan air keruh dengan pandangan di bawah permukaan kurang lebih 1 meter.

"Kami melakukan pencarian secara manual, karena target terlihat muncul tenggelam," ungkap Kadek Donny.

Baca Juga:

Setelah tubuh korban dievakuasi, Tim SAR membawanya ke darat disambut isak tangis pihak keluarga.

“Sesuai permintaan dari pihak keluarga, korban dibawa menuju rumah duka menggunakan kendaraan dari Polsek Kubutambahan,” ucapnya.

Seorang remaja yang tenggelam di Air Terjun Mangening ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   remaja tenggelam  Air Terjun Mangening  meninggal dunia  Tim Sar 
BERITA REMAJA TENGGELAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp