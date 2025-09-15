Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Remaja Tenggelam di Pantai Cinangka Serang Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

Senin, 15 September 2025 – 13:37 WIB
Remaja Tenggelam di Pantai Cinangka Serang Ditemukan Sudah Meninggal Dunia - JPNN.COM
Tim SAR evakuasi jenazah korban di Kabupaten Serang, Banten, Senin (15/9/2025). ANTARA/HO-Basarnas Banten

jpnn.com - SERANG - Seorang remaja tenggelam di Pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Korban bernama Irfan (18) ditemukan pada hari kedua pencarian, Senin (15/9).

Kepala Subseksi Operasi Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan korban ditemukan oleh Tim SAR Gabungan pada pukul 08.40 WIB.

Baca Juga:

"Korban ditemukan pada titik koordinat 6°07'17.9"S 105°51'43.6"E, atau sekitar 0,41 Nautical Mile dari lokasi awal kejadian," katanya di Serang, Banten, Senin (15/9).

Jenazah korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka di Desa Banjarwangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Dia menjelaskan peristiwa tenggelamnya korban terjadi pada Minggu (14/9), pukul 08.45 WIB.

Baca Juga:

Berdasarkan laporan yang diterima, dua remaja sedang berenang di tepi pantai, namun tiba-tiba keduanya tergulung ombak.

Satu korban atas nama M Virga Herlambang (19) berhasil diselamatkan.

Remaja tenggelam di Pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, ditemukan sudah meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   remaja tenggelam  Pantai Cinangka  meninggal dunia  tim sar gabungan 
BERITA REMAJA TENGGELAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp