Remaja Tenggelam Terseret Ombak di Pantai Lampung Selatan

jpnn.com - LAMPUNG SELATAN - Peristiwa nahas dialami seorang remaja warga Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Remaja bernama Safik (16) itu dinyatakan hilang akibat terseret ombak saat berenang di Pantai Bintaro, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (24/3) sore.

Kepala Pos SAR Bakauheni Rezie Kuswara mengatakan korban dinyatakan hilang saat sedang bermain di area Pantai Bintaro sekitar pukul 17.47 WIB.

Baca Juga: 2 Remaja Tenggelam di Sungai Ngambleg Grobogan Ditemukan Meninggal Dunia

“Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2026 sekitar pukul 17.47 WIB, korban bernama Safik sedang berenang bersama rekan-rekannya di pantai, kemudian korban hanyut terseret ombak,” kata Rezie di Lampung Selatan, Selasa (24/3).

Tim SAR Gabungan bergerak mencari korban. Setelah kejadian itu, pihaknya langsung melakukan persiapan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pencarian terhadap korban.

“Saksi yang melihat langsung melaporkan kepada Damkar Lampung Selatan dan di teruskan ke Basarnas Lampung. Basarnas Lampung kemudian mengarahkan tim rescuer Pos SAR Bakauheni bersama petugas gabungan Polairud Polda Lampung,” ujarnya.

Dalam proses pencarian terhadap korban, lanjut dia, kondisi cuaca ombak besar dan angin kencang masih menjadi tantangan utama dalam operasi SAR tersebut. (antara/jpnn)