Remaja yang Tenggelam di Sungai Musi Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang warga Desa Teluk Kijing III, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Listari Erliza (19) yang tenggelam di Sungai Musi, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan pada Senin (1/9) sekitar pukul 09.15 WIB.

Korban ditemukan mengapung di pinggir sungai, tepatnya di Desa Bailangu Timur, Kecamatan Sekayu, atau sekitar radius 650 M dari lokasi awal kejadian.

"Setelah dua hari dilakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin.

Selanjutnya korban dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan, lalu dibawa ke Puskesmas Lais untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga guna dilakukan proses pemakaman.

"Dengan telah ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Semua unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond.

Sebelumnya diberitakan, kejadian berawal Minggu (31/8) sekitar pukul 10.00 WIB saat korban bersama tiga rekannya sesama personel sanggar tari, bermaksud mengambil video dokumenter di Desa Bailangu, Kecamatan Sekayu dengan menumpang perahu getek dari Kecamatan Lais.

Ketika dalam perjalanan, perahu tiba-tiba mengalami oleng diduga karena kelebihan kapasitas. Lalu, perahu terbalik dan seluruh penumpang terjatuh ke sungai.

Akibat kejadian tersebut dua orang berhasil diselamatkan oleh warga, satu selamat dengan cara berenang ke pinggir sungai dan satu hilang tenggelam. (mcr35/jpnn)