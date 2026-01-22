Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Features

Rempah Hikmah Fajar, Warisan Keluarga dari Palembang yang Mendunia

Kamis, 22 Januari 2026 – 16:21 WIB
Rempah Hikmah Fajar, Warisan Keluarga dari Palembang yang Mendunia - JPNN.COM
Novia Ariani bersama sang putri Diva memamerkan bumbu Hikmah Fajar. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - MUNGKIN semua warga Palembang kenal dengan rempah Hikmah Fajar, yang kelezatan dari racikan bumbunya itu sulit dilupakan.

Bumbu yang dirintis sejak 1975 ini bahkan sudah 'melancong' hingga ke luar negeri seperti Amerika Serikat dan Australia. 

Namun, tiap keberhasilan tentu sudah melewati cerita dan proses perjalanan yang panjang.

Laporan dari Cuci Hati, Palembang

Askar dan istrinya, Uni Cinde, perintis pertama Hikmah Fajar, dahulu hanya menjual kelapa larut di Pasar Cinde Palembang.

Usaha tersebut juga berjalan cukup lambat. Sementara itu, usaha pedagang lain di pasar yang menjual cabai giling dan bumbu laris manis. 

Dari sanalah pasangan suami istri tersebut muncul ide untuk menjual cabai giling juga. 

Perjalanan tidak selalu mulus, Novia harus menelan pahit akibat ditipu ratusan juta oleh salah satu konsumennya.

