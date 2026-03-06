Renault Bridger Concept: Calon Jip Hybrid dengan Harga Terjangkau

jpnn.com - Renault mulai memberi gambaran arah produk barunya lewat kemunculan teaser Bridger Concept.

Mobil konsep itu menjadi sinyal hadirnya SUV kompak bergaya tangguh yang disiapkan untuk pasar global di luar Eropa.

Debut resminya dijadwalkan berlangsung pada 10 Maret 2026 dalam acara strategi global Renault bertajuk futuREady.

Meski baru sebatas konsep, Bridger langsung menarik perhatian karena pendekatan desainnya yang berbeda dari SUV kecil kebanyakan.

Renault merancang Bridger sebagai SUV mungil dengan panjang bodi kurang dari empat meter.

Dimensinya ringkas, tetapi tampil dengan karakter kuat. Desain kotak yang tegas memberi kesan kokoh sekaligus membantu memaksimalkan ruang kabin.

Aura SUV klasik juga terasa kental. Bridger mengadopsi gaya jip tradisional, lengkap dengan ban cadangan yang ditempatkan di pintu belakang.

Tak sekadar soal gaya, mobil memang dirancang untuk menghadapi kondisi jalan yang tidak selalu mulus.