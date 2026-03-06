Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Renault Bridger Concept: Calon Jip Hybrid dengan Harga Terjangkau

Jumat, 06 Maret 2026 – 06:35 WIB
Renault Bridger Concept: Calon Jip Hybrid dengan Harga Terjangkau - JPNN.COM
Renault Bridger Concept. Foto: renault

jpnn.com - Renault mulai memberi gambaran arah produk barunya lewat kemunculan teaser Bridger Concept.

Mobil konsep itu menjadi sinyal hadirnya SUV kompak bergaya tangguh yang disiapkan untuk pasar global di luar Eropa.

Debut resminya dijadwalkan berlangsung pada 10 Maret 2026 dalam acara strategi global Renault bertajuk futuREady.

Baca Juga:

Meski baru sebatas konsep, Bridger langsung menarik perhatian karena pendekatan desainnya yang berbeda dari SUV kecil kebanyakan.

Renault merancang Bridger sebagai SUV mungil dengan panjang bodi kurang dari empat meter.

Dimensinya ringkas, tetapi tampil dengan karakter kuat. Desain kotak yang tegas memberi kesan kokoh sekaligus membantu memaksimalkan ruang kabin.

Baca Juga:

Aura SUV klasik juga terasa kental. Bridger mengadopsi gaya jip tradisional, lengkap dengan ban cadangan yang ditempatkan di pintu belakang.

Tak sekadar soal gaya, mobil memang dirancang untuk menghadapi kondisi jalan yang tidak selalu mulus.

Renault mulai memberi gambaran arah produk barunya lewat kemunculan teaser Bridger Concept.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   renault  Renault Bridger  jip hybrid  SUV Renault 
BERITA RENAULT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp